Violento terremoto in Messico: allarme tsunami | LIVE

Un violento terremoto si è appena verificato poco al largo delle coste del Messico. Il sisma, avvenuto alle 20:05 (ora italiana), ha avuto magnitudo 7.5 e profondità di 10km. Epicentro vicino alla costa di Michoacan.

Il sistema di allarme tsunami degli Stati Uniti ritiene ci sia un rischio tsunami vicino alla costa di Michoacan.

Gli edifici hanno tremato a Città del Messico e i residenti della capitale sono corsi in strada dopo il terremoto. In un messaggio postato su Twitter, il sindaco della capitale Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha precisato che finora non sono stati segnalati danni nel territorio comunale ma che i protocolli di sicurezza sono stati attivati e cinque condor della Protezione Civile stanno sorvolando la zona per monitorare la situazione. I servizi territoriali di Città del Messico hanno comunicato che, immediatamente dopo il sisma, è stata fatta una revisione di tutta la rete dei trasporti pubblici che hanno ripreso a funzionare regolarmente, dato che si escludono danni alle infrastrutture.

Il dipartimento di pubblica sicurezza di Michoacan ha affermato che non ci sono state segnalazioni immediate di danni significativi in quello stato oltre ad alcune crepe negli edifici della città di Coalcoman.

I media americani riportano il crollo delle linee telefoniche e dei segnali in tutto il territorio messicano a seguito del sisma.

Gli allarmi per il terremoto sono arrivati meno di un’ora dopo aver suonato in una simulazione di terremoto a livello nazionale che ha segnato i grandi terremoti che hanno colpito nella stessa data nel 1985 e nel 2017.

