Il tifone Nanmadol visto dallo Spazio: così bello, così terribile | FOTO

“È incredibile come qualcosa che sembra così bello dallo spazio possa essere così terribile sulla Terra… Pregare per la sicurezza di coloro che si trovano sul percorso del tifone Nanmadol”. E’ quanto scritto su Twitter dall’astronauta Bob Hines, a commento di tre foto – visibili nella gallery scorrevole in alto – che immortalano il tifone Nanmadol, che sta terrorizzando il Giappone.

L’occhio del tifone Nanmadol ha raggiunto oggi la terraferma, nei pressi di Kagoshima, causando l’evacuazione di milioni di persone.