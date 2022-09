“Ciao Torino”: Samantha Cristoforetti saluta dallo Spazio il capoluogo piemontese | FOTO

MeteoWeb

“Ciao #Torino! Torino non è solo una bellissima città ricca di architettura artistica nel nord Italia, è anche un fiorente centro di esplorazione spaziale e luogo di nascita di diversi elementi che compongono la Stazione Spaziale“. Così, oggi, Samantha Cristoforetti ha celebrato con un tweet il capoluogo piemontese.

AstroSam ha anche voluto ringraziare il Politecnico di Torino, per la laurea honoris causa in ingegneria aerospaziale ho ricevuto lì qualche anno fa. “Grazie per aver insegnato alla prossima generazione di ingegneri!“, ha twittato la prima donna comandante della ISS.