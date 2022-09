Incendi in Francia: a Saumos dalle fiamme nasce un “tornado di fuoco” | VIDEO

MeteoWeb

Infuria da lunedì un vasto incendio nel Sud/Ovest della Francia: si è sviluppato vicino a Saumos, in Gironda, a poche decine di km a Ovest di Bordeaux, costringendo un migliaio di persone a lasciare le proprie case.

Martedì un elicottero dell’emittente France 3 Aquitaine ha sorvolato l’area colpita e ha filmato un fenomeno più noto negli USA: un “fire tornado” una colonna di aria calda, fuoco e fiamme che può sollevare oggetti, in modo simile alle trombe d’aria. In genere hanno breve durata e si innalzano per poche decine di metri.