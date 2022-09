Maltempo Veneto: paura per un enorme tornado a Peschiera del Garda | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito il Nord Italia dalla notte non ha risparmiato il Veneto: la fase di instabilità ha generato un enorme tornado nel Veronese, a Peschiera del Garda.

Tanta apprensione per i residenti nella zona del lago di Garda. Il gigantesco vortice è stato segnalato in particolare dagli automobilisti che transitavano lungo la Gardesana.

Al momento non sono stati segnalati danni, ma, a causa del maltempo, si registrano cantine e garage allagati fino a Bardolino, così come tegole volate via per il forte vento.

