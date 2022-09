Tornado a Tomislavgrad: decine di case e auto danneggiate in Bosnia Erzegovina | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un tornado ha colpito l’area di Tomislavgrad, località nella Bosnia Erzegovina occidentale, vicino al confine con la Croazia, e in breve tempo ha causato danni enormi nella zona. È successo ieri, venerdì 9 settembre. Fortunatamente non si registrano vittime.

Secondo i media locali, il tornado ha spazzato via tutto ciò che ha incontrato e ha danneggiato numerosi edifici e decine di automobili, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. I forti venti della tromba d’aria hanno sollevato in aria anche pallet di legno e altri oggetti pesanti, che sono poi finitie sulle auto parcheggiate.

Polizia e Vigili del Fuoco sono intervenuti per riparare i danni mentre il sindaco municipale Ivan Buntić ha annunciato la dichiarazione dello stato di calamità naturale.