La torta del consenso sul cambiamento climatico: “la scienza non è una democrazia” | VIDEO

MeteoWeb

Probabilmente il più famoso sondaggio sul “consenso” sul cambiamento climatico causato dall’uomo è stato condotto da Naomi Oreskes, storica della scienza, nel 2004. Oreskes ha esaminato gli abstract di circa 928 studi sottoposti a revisione paritaria utilizzando termini di ricerca specifici relativi al cambiamento climatico e ha ipotizzato che, poiché erano presenti negli abstract, gli autori erano in pieno accordo circa la nozione di cambiamento climatico antropogenico, cioè causato dall’uomo. Quindi secondo Oreskes, c’era un “consenso” su questo tema. Il suo lavoro è stato messo in evidenza anche nel film di Al Gore “An Inconvenient Truth”.

Pochi mesi dopo la pubblicazione del lavoro di Oreskes, il Dottor Benny Peiser ha ripetuto lo studio, leggendo tutti gli studi, non solo gli abstract, e ha trovato risultati molto diversi. In un video pubblicato su YouTube (in fondo all’articolo), Michelle Stirling, responsabile delle comunicazioni per la Friends of Science Society, utilizza una torta, tagliata a fette rappresentative, per discutere i risultati dello studio di Peiser e per esaminare cosa significa il termine “consenso”.

“Peiser ha esaminato 1117 studi e li ha letti tutti, quindi leggendoli tutti ha capito se gli autori si stavano riferendo al cambiamento climatico come termine – perché il clima è cambiato per 4,5 miliardi di anni – o se si stavano specificatamente o implicitamente riferendo al cambiamento climatico causato dall’uomo”, afferma Stirling nel video, passando poi ad illustrare i risultati dello studio. “C’erano 13 studi che sostenevano esplicitamente l’opinione del “consenso”. C’erano 322 studi che la appoggiavano implicitamente ma erano focalizzati sugli impatti. C’erano 89 studi che analizzavano le proposte di mitigazione ma non discutevano del fatto se il cambiamento climatico fosse causato dall’uomo o no; non era quello il tema. C’erano 67 studi che discutevano i metodi di valutazione del cambiamento climatico e gli impatti umani. C’erano 87 studi che hanno considerato l’analisi paleoclimatica, che si riferisce alla variabilità naturale, non alla causa umana. C’erano 34 studi che hanno respinto o messo in dubbio l’opinione sul consenso. C’erano 44 studi che hanno analizzato fattori naturali. E c’erano 470 studi che non erano correlati al cambiamento climatico ma includevano le parole cambiamento climatico globale”, continua Michelle Stirling.

“Quindi, questo non mi sembra proprio un consenso. Bisogna capire, quando le persone parlano di consenso, cosa intendono. Parlano del fatto che le persone sono d’accordo sul fatto che l’uomo influenza il cambiamento climatico? Perché se così fosse, noi siamo in quel 97%. Ma siamo noi il principale fattore o l’unico fattore che guida il cambiamento climatico? È l’anidride carbonica l’unico fattore che guida il cambiamento climatico? Si può vedere che 470 studi trattano il cambiamento climatico globale ma non sono correlati alla causa umana. Diversi hanno respinto o messo in dubbio il consenso, molti hanno analizzato i fattori naturali e molti hanno studiato l’analisi paleoclimatica”, spiega Stirling.

“Io penso che dobbiamo smettere di cercare di fare scienza per consenso perché la scienza è fatta dall’evidenza. La scienza non è una democrazia. Non si vota la scienza. Bisogna mostrare le evidenze e finora l’evidenza è che l’uomo contribuisce al cambiamento climatico ma non siamo l’unico fattore che guida il cambiamento climatico. Inoltre, l’evidenza mostra che l’anidride carbonica non è una manopola che può regolare il cambiamento climatico. Quindi tutti questi costosi programmi di mitigazione, come costruire eolico e solare, non faranno niente per fermare il cambiamento climatico. Ed è tempo di aprire la discussione sul cambiamento climatico e sui costi di queste proposte di mitigazione”, conclude Michelle Stirling.