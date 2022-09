Tradizioni culinarie neolitiche rivelate da cereali, latte e lipidi in resti di ceramiche

MeteoWeb

I resti di ceramica delle Ebridi Esterne scozzesi, ovvero una serie di isole al largo della costa occidentale della Scozia, indicano che le comunità neolitiche nella regione potrebbero aver consumato grano tra il 3600 e il 3300 a.C., secondo quanto suggerisce uno studio di Nature Communications. I risultati indicano che il grano potrebbe essere stato cotto con prodotti lattiero-caseari per produrre una pappa o un porridge a base di latte.

Il consumo di piante e animali domestici è emerso per la prima volta in Gran Bretagna e Irlanda intorno al 4000 a.C. Resti archeobotanici neolitici provenienti da tutta la Gran Bretagna e l’Irlanda suggeriscono che i cereali venivano consumati, ma potrebbero esserci state variazioni regionali nella loro importanza all’interno di diverse tradizioni culinarie. Nonostante le prove archeobotaniche, trovare tracce di lavorazione dei cereali nelle ceramiche neolitiche è stato difficile.

Simon Hammann e colleghi hanno analizzato la ceramica recuperata da quattro crannog neolitici (isole artificiali/semi-artificiali) nelle Ebridi Esterne. Hanno selezionato 59 frammenti (materiale ceramico rotto) da una gamma di ceramiche per la loro analisi, inclusi i tradizionali vasi larghi e non rigati delle Ebridi, nonché ciotole tipo “Unstan” (ciotole poco profonde con motivi scanalati) e ciotole con spalla. La gascromatografia e la spettrometria di massa ad alta risoluzione sono state quindi utilizzate per analizzare i residui organici di questi resti di ceramica.

Gli autori hanno rilevato biomarcatori molecolari per i cereali, che indicano il grano e altri alimenti che sono stati cotti nei recipienti. Suggeriscono che questo mostra che il grano potrebbe essere stato più presente nelle diete neolitiche in questa regione di quanto si pensasse in precedenza e potrebbe essere stato preparato con prodotti lattiero-caseari, forse come un tipo di pappa o porridge a base di latte. Inoltre, gli autori indicano che esiste un forte legame tra le dimensioni della ceramica e il suo utilizzo, con vasi a bocca più piccola associati ai prodotti lattiero-caseari.

Sulla base della loro ricerca, Hammann e coautori propongono che il grano potrebbe aver svolto un ruolo più ampio di quanto si pensasse in precedenza nelle diete delle comunità neolitiche delle Ebridi e i risultati gettano ulteriore luce sulla vita delle prime comunità agricole nelle Ebridi Esterne.