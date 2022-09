Trenord: da oggi il primo treno diesel-elettrico Colleoni in servizio sulla Brescia-Piadena-Parma

MeteoWeb

Colleoni: migliori performance e più sostenibilità

Le corse che effettuerà il nuovo Colleoni dal 13 settembre

25913 (Brescia 5.46-Parma 7.49)

25923 (Brescia 10.46-Parma 12.49)

25935 (Brescia 16.46-Parma 18.49)

25918 (Parma 8.12-Brescia 10.15)

25928 (Parma 13.12-Brescia 15.15)

25940 (Parma 19.12-Brescia 21.15)

Il “” è entrato in servizio: da oggi circola sulla lineail primo dei 30 treni a motore diesel-elettrico realizzati da Stadler acquistati da Regione Lombardia per, destinati alle linee non elettrificate.Oggi l’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, e alcuni sindaci dei comuni attraversati dalla linea hanno viaggiato a bordo della corsa inaugurale del convoglio, da Brescia a Parma. Da domani, martedì 13 settembre, il nuovo treno effettuerà sulla Brescia-Parma sei corse. Ulteriori convogli saranno progressivamente introdotti sulla linea nelle prossime settimane, fino al totale rinnovo della flotta che sostituirà le storiche Aln 668 in circolazione dagli anni ’70-’80 del secolo scorso. Entro la fine dell’anno è prevista la consegna a Trenord complessivamente di 14 convogli Colleoni, che saranno destinati anche alle linee non elettrificate del bacino pavese.Con il primo Colleoni, sale a 68 il numero di treni di nuova generazione che circolano sulle linee lombarde, dei 222 acquistati da Regione Lombardia con un investimento di 2 miliardi. Colleoni si aggiunge a 48 Caravaggio e 19 Donizetti già in servizio.Con tre carrozze, 168 sedili, 8 postazioni per le biciclette, Colleoni rivoluziona l’esperienza di viaggio offerta ai passeggeri della Brescia-Piadena-Parma. Due motori diesel di nuova generazione consentono un’accelerazione del 20% superiore ai precedenti convogli, riducendo i tempi di percorrenza su linee come quelle lombarde, che hanno stazioni numerose e ravvicinate. Colleoni consuma il 30% di carburante in meno rispetto alla flotta attuale e riduce le emissioni di CO2 di 12.400 tonnellate all’anno, pari a quelle prodotte da 8.600 automobili.Il treno è dotato di illuminazione LED, prese elettriche 220V e USB, sistema di informazione, telecamere di videosorveglianza e un sistema di segnali luminosi che segnala apertura e chiusura delle porte. L’accessibilità per le persone a mobilità ridotta è resa agevole da pedane scorrevoli che compensano la distanza fra porta e banchina.Da Brescia a Parma: Da Parma a Brescia: