MeteoWeb

“Tutti stanno parlando del grande uragano che si sta abbattendo sulla Florida, ed è normale sia così, ma forse un evento molto più importante nel lungo periodo è stata la notizia che il gasdotto Nord Stream 1 e 2 fuori dalla Russia (che ho portato all’attenzione del mondo come Presidente, quando piegai quanto possa essere paralizzante per la Germania e per l’Europa fare affidamento su di esso, tutti all’epoca ridevano, ora non ridono più!) è stato SABOTATO. Questo atto potrebbe portare a una grande escalation o alla guerra!“.

Lo ha scritto in queste ore l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump nel suo profilo ufficiale Telegram, seguito da quasi 900 mila persone.