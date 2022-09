Turista disperso in mare a Massa, ricerche ostacolate da vento forte e mare mosso

MeteoWeb

I vigili del fuoco hanno reso noto che sono in corso le ricerche di un turista tedesco in mare, a Massa, dopo che si è tuffato dal pontile insieme a un connazionale: quest’ultimo è riuscito a tornare a riva a nuoto, l’altro, invece, non è riemerso e ha fatto scattare i soccorsi. Si tratterebbe di due 20enni, tuffatisi in acqua poco prima delle 6 di questa mattina.

I Vigili del fuoco stanno perlustrando con le moto d’acqua lo specchio di mare in corrispondenza del pontile di viale Vespucci, mentre componenti della squadra di terra sono dispiegati sul pontile e anche sugli scogli. Il nucleo sommozzatori del comando di Firenze, a causa del moto ondoso in crescita, non riesce ad operare per la presenza della scogliera e dei piloni del pontile. Le operazioni di ricerca sono ostacolate anche dal vento forte.