L’Ue propone ‘price cap’ al petrolio nel pacchetto di sanzioni alla Russia

MeteoWeb

La Commissione Europea ha incluso il ‘price cap’ al petrolio nella sua proposta agli Stati membri per il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia.

“L’Ue ha già stabilito l’embargo al greggio russo importato via mare a partire dal 5 di dicembre. Ma altri Paesi emergenti hanno bisogno di petrolio russo a prezzi contenuti e il G7 ha concordato l’introduzione di un price cap al greggio russo per Paesi terzi. Il price cap al petrolio russo ridurrebbe da un lato i profitti del Cremlino e manterrebbe i prezzi stabili dall’altro. Oggi con questo pacchetto introduciamo la base legale per il price cap“. Lo ha detto il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presentando le misure.