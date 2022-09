Atterraggio di emergenza nel parcheggio di un supermercato: tragedia sfiorata a Bolzano | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, sabato 24 settembre, si è sfiorata la tragedia nella zona industriale di Bolzano. Verso le 14:30, secondo il racconto dei testimoni, un ultraleggero ha urtato con un’ala il tetto di un edificio, finendo per compiere un atterraggio di emergenza tra le auto (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La manovra di emergenza è stata effettuata sulla strada che si trova davanti al supermercato Interspar di via Buozzi, a poche decine di metri dall’aeroporto. Lungo la stradina, utilizzata per accedere al supermercato stesso oppure al McDrive, si trovavano parcheggiate diverse automobili. L’ala destra dell’ultraleggero a due posti ha urtato un’auto in sosta e due in movimento. Sono rimasti ferite, in maniera lieve, 5 persone: i due occupanti dell’ultraleggero e altre tre persone che si trovavano all’interno di una delle auto.

L’ultraleggero era decollato da pochi minuti da un campo volo a San Genesio ed era diretto all’aeroporto di Bolzano. Il pilota è un 23enne altoatesino, che viaggiava in compagnia di un’altra persona. Sulle cause dell’incidente sta indagando la Polizia, subito intervenuta sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Bolzano e le ambulanze. I Vigili del fuoco hanno recuperato il velivolo, ora posto sotto sequestro.