Uragano Fiona, “devastazione totale” in Canada: case e persone trascinate in mare | FOTO

Dopo avere lasciato una scia di distruzione a Porto Rico e nei Caraibi, la tempesta Fiona ha colpito la costa del Canada, lasciando centinaia di migliaia di persone senza elettricità. Fiona è stata declassata da uragano a tempesta tropicale, ma nella sua rotta ha colpito parti della Nuova Scozia, dell’Isola del Principe Edoardo e del New Brunswick, che hanno dovuto affrontare piogge torrenziali e venti fino a 160km/h.

Sono circa 500mila le persone senza corrente da ieri mattina, soprattutto nella provincia della Nuova Scozia. Due donne sono state trascinate in mare a Terranova. Una delle due è stata soccorsa ma si cerca ancora l’altra. Il sindaco di Channel-Port aux Basques, all’estremità Sud/Ovest di Terranova ha dichiarato a Cbc news che la situazione è di “devastazione totale“. “La tempesta è diventata più grande e peggiore di quanto avessimo immaginato“. Rene Roy, redattore di un giornale di Channel-Port aux Basques, ha affermato: “Questi sono i venti più forti che la comunità abbia mai visto“. “Diverse case sono finite in mare“.

Il Canada orientale è stato colpito da venti impetuosi e piogge “come mai si erano viste“, ha riferito la polizia.

Il Canadian Hurricane Center aveva avvertito, prima del suo arrivo, che Fiona avrebbe rappresentato “un evento storico ed estremo“, con velocità del vento senza precedenti.

“Il mio pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti dall’uragano Fiona, voglio che sappiate che siamo qui per voi,” ha affermato il primo ministro Justin Trudeau. “Il governo è pronto a sostenere le province con tutte le risorse necessarie, ha approvato l’assistenza federale per la provincia di Nuova Scozia. Le forze armate saranno impiegate per aiutare a ripulire il territorio“.

Sono state emesse allerte per tempesta tropicale per le province atlantiche della Nuova Scozia, Isola del Principe Edoardo, Terranova e New Brunswick, e in alcune parti del Quebec. Nella regione orientale del Paese potrebbero cadere fino a 25 cm di pioggia, aumentando il rischio di alluvioni lampo.