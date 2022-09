L’uragano Fiona terrorizza il Canada: in migliaia senza elettricità, “restate in casa e fate scorte”

MeteoWeb

Forti piogge e venti stanno sferzando la regione atlantica del Canada, mentre l’urgano Fiona colpisce come un potente ciclone post-tropicale. I meteorologi canadesi avvertono che potrebbe essere una delle tempeste più violente nella storia del paese. Fiona è approdata in Nuova Scozia prima dell’alba di sabato dopo essersi trasformata da un uragano in un ciclone post-tropicale. Secondo i meteorologi, nonostante il cambiamento, Fiona potrebbe ancora portare con sé venti da uragano e piogge torrenziali, oltre che onde enormi.

Fiona, in rapido movimento, è approdata in Nuova Scozia prima dell’alba di sabato, con la sua potenza ridotta rispetto alla forza di categoria 4 che aveva venerdì all’inizio del passaggio alle Bermuda, anche se i funzionari non hanno registrato danni gravi. Il Canadian Hurricane Center ha twittato all’inizio di sabato che Fiona ha attualmente la pressione più bassa mai registrata per una tempesta che si abbatte in Canada.

Stato di emergenza

Lo stato di emergenza locale è stato dichiarato dal sindaco e dal consiglio del comune regionale di Cape Breton tra interruzioni di corrente diffuse, chiusure stradali e danni alle case. L’entità del danno non era immediatamente chiara all’alba. “Sta andando male“, ha detto il primo ministro Justin Trudeau, che ha deciso di posticipare il suo viaggio in Giappone per il funerale dell’ex primo ministro Shinzo Abe. “Naturalmente speriamo che non ci sia molto bisogno, ma riteniamo che probabilmente ci sarà“, ha detto Trudeau. “Ascoltate le istruzioni delle autorità locali e restate in casa per le prossime 24 ore”, ha chiesto il primo ministro ai cittadini.

When a major hurricane meets the jet stream… pic.twitter.com/5W5hjTiwdh — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 23, 2022

La potenza di Fiona

Secondo gli esperti statunitensi Fiona ha avuto venti massimi sostenuti di 150 km/h, muovendosi attraverso il Canada orientale. I venti da uragano si estendevano verso l’esterno fino a 280 chilometri dal centro e i venti da tempesta tropicale si estendevano verso l’esterno fino a 650 chilometri.

Gli uragani in Canada sono piuttosto rari, in parte perché una volta che le tempeste raggiungono acque più fredde, perdono la loro principale fonte di energia. Ma i cicloni post-tropicali possono ancora avere venti da uragano, sebbene abbiano un nucleo freddo e nessun occhio visibile. Spesso perdono anche la loro forma simmetrica e assomigliano di più a una virgola. “Ancora forte. Ma sta diventando molto spaventoso”, ha detto all’Associated Press Amanda McDougall, sindaco della municipalità regionale di Cape Breton, nelle prime ore dopo l’arrivo dell’uragano. I cittadini si sono precipitati a fare scorta di beni essenziali e hanno giocato d’anticipo, venerdì, per proteggere dalle tempeste le loro proprietà.

In case anyone was wondering what meteorological perfection looks like. Here it is… #Fiona pic.twitter.com/WL0cmhDgoo — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 24, 2022

Allerte per i cittadini

Bob Robichaud, meteorologo di Warning Preparedness per il Canadian Hurricane Centre, ha detto che Fiona si stava prefigurando per essere un sistema di tempesta più grande dell’uragano Juan, che ha causato ingenti danni all’area di Halifax nel 2003. Ha aggiunto che Fiona ha all’incirca le stesse dimensioni del post- tempesta tropicale Dorian nel 2019. “Ma è più forte di quanto non fosse Dorian“, ha detto. “Sarà sicuramente un evento storico ed estremo per il Canada orientale“.

Christina Lamey, portavoce del comune regionale di Cape Breton, ha affermato che l’arena sportiva Centre 200 di Sydney è stata aperta venerdì sera per accogliere i residenti che volevano evacuare dalle loro case durante la tempesta. Halifax ha detto che avrebbe aperto quattro centri di evacuazione. I funzionari dell’Isola del Principe Edoardo hanno inviato un avviso di emergenza ai telefoni avvertendo di possibili gravi inondazioni sulla costa settentrionale della provincia. “Dovrebbero essere compiuti sforzi immediati per proteggere gli effetti personali. Evita le coste, le onde sono estremamente pericolose. I residenti in quelle regioni dovrebbero essere pronti a trasferirsi se necessario”, si legge nell’avviso.

Le autorità della Nuova Scozia hanno anche inviato un avviso di emergenza ai telefoni avvertendo dell’arrivo di Fiona e esortando le persone a restare in casa, evitare la riva, caricare i dispositivi e avere rifornimenti sufficienti per almeno 72 ore.

Le vittime di Fiona

Fino a questo momento Fiona ha causato almeno cinque morti: due a Porto Rico, due nella Repubblica Dominicana e uno nell’isola francese di Guadalupa.