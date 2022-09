L’uragano Fiona terrorizza Puerto Rico: tutta l’isola è senza elettricità, “state in casa” | VIDEO

MeteoWeb

La tempesta Fiona, che nelle scorse ore si è rafforzata diventando uragano mentre si avvicinava alle coste di Puerto Rico, ha portato sull’isola piogge torrenziali, danni e frane. Sull’isola, già ore, l’allerta era alta in attesa degli eventi, e il presidente Joe Biden aveva anche approvato la richiesta di emergenza per liberare in anticipo risorse e aiuti.

I danni, nonostante tutto, sono già ingenti. L’intera isola di Puerto Rico è senza elettricità dopo essere stata colpita dall’uragano. Lo riporta la Cnn parlando di venti che soffiano impetuosi fino a 160,9 km/h. Il blackout di Puerto Rico, secondo gli esperti e le autorità, potrebbe durare giorni. Al momento infatti non si può nemmeno tentare di riavviare le linee elettriche, perché la pioggia violenta che si sta abbattendo sull’isola costituisce un grosso pericolo.

“Restate a casa fino a quando non sarà passato“, hanno chiesto le autorità ai cittadini, ma fra la popolazione la preoccupazione è alta: il timore è di un nuovo uragano Maria che, nel 2017, colpì violentemente l’isola, causando oltre 3 mila vittime nell’area nord-orientale dei Caraibi.