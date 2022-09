La Florida si prepara all’impatto dell’uragano Ian, 50mila evacuati a Cuba

MeteoWeb

La Florida sta correndo ai ripari per prepararsi all’arrivo dell’uragano Ian, al momento di 2ª categoria: è previsto che si rafforzi prima di investire la costa occidentale degli Stati Uniti. Se le previsioni si riveleranno corrette, i venti di Ian domani raggiungeranno la 4ª categoria, dopo il passaggio su Cuba.

Con venti di 3ª categoria è previsto che l’uragano colpirà Tampa Bay giovedì, mentre venerdì, quando sarà di 1ª categoria effettuerà il landfall nel Nord della Florida. “Sappiamo che avremo un enorme impatto sullo Stato,” ha dichiarato il governatore Ron De Santis.

La società di fornitura di energia elettrica Fpl ha annunciato di aver mobilitato oltre 13.000 lavoratori per ripristinare l’energia elettrica in caso di blackout dovuti all’uragano.

Nell’area di Tampa 300mila persone sono state evacuate dalle aree più esposte per le quali si profila il rischio dello scenario peggiore, cioè la possibilità che l’uragano possa stazionare sulla zona per 48 ore. Nel Golfo del Messico, Chevron ha evacuato il personale sulle piattaforme offshore. L’aeroporto di St. Pete-Clearwater ha invece annunciato che sospenderà tutte le operazione da martedì alle 13 ora locale, ore 19 italiane, fino a quando l’ordine di evacuazione non sarà rimosso.

L’uragano Ian si abbatte su Cuba, 50mila evacuati

Mentre l’uragano Ian si rafforza, pioggia e venti forti stanno sferzando la punta occidentale di Cuba. I funzionari della provincia cubana di Pinar del Río hanno evacuato 50mila persone, allestito 55 rifugi e adottato misure per proteggere i raccolti nei magazzini nella principale regione di tabacco di Cuba prima dell’atteso passaggio di Ian. Dopo aver superato Cuba, Ian punterà sulla Florida.