L’uragano Ian incombe sulla Florida: rimandato il lancio della missione Crew-5

L’uragano Ian ha costretto la NASA a spostare di almeno un giorno il lancio della prossima missione verso la Stazione Spaziale Internazionale.

SpaceX e l’Agenzia avevano pianificato di lanciare Crew-5 il 3 ottobre dal Pad 39A del Kennedy Space Center (KSC) in Florida. La minaccia di Ian, che attualmente si sta spostando a Nord, verso la Florida, come un potente uragano di 3ª categoria, ha costretto a spostare il decollo di almeno 24 ore, al 4 ottobre. Questo programma, però, non è definitivo.

“I team della missione continueranno monitorare l’impatto di Ian sulla Space Coast e sul Kennedy Space Center della NASA in Florida e potrebbero modificare nuovamente la data di lancio, se necessario,” hanno spiegato i funzionari della NASA. Il razzo Falcon 9 e la capsula Dragon sono al sicuro all’interno dell’hangar di SpaceX al Pad 39A, è stato precisato.

Se i piani attuali saranno rispettati, gli astronauti di Crew-5 arriveranno al KSC dal Johnson Space Center della NASA il 30 settembre. Il rollout del Falcon 9 e di Dragon sulla rampa di lancio avverrà nello stesso giorno, a condizione che le condizioni meteo siano abbastanza buone per un potenziale liftoff il 4 ottobre. Una data di backup è disponibile il 5 ottobre.

A bordo della capsula SpaceX saliranno gli astronauti della NASA Nicole Aunapu Mann e Josh Cassada, il giapponese Koichi Wakata e la cosmonauta russa Anna Kikina, per un soggiorno di cinque mesi. Per la prima volta un cosmonauta salirà su una navicella spaziale americana privata verso il laboratorio orbitante.

La missione più recente di SpaceX, Crew-4, rimane a bordo della ISS ma dovrebbe tornare presto a casa. La data di partenza di Crew-4 dipende dalla data di lancio di Crew-5. La NASA e SpaceX vogliono che le due missioni si sovrappongano per 5 giorni sulla Stazione.

Crew-5 non è l’unica missione a subire gli effetti dell’uragano Ian. La tempesta ha costretto la NASA a fare tornare il suo enorme razzo lunare Artemis I nell’enorme Vehicle Assembly Building.

Il team di Artemis I sperava di lanciare la missione lunare senza equipaggio il 27 settembre, ma ora un lancio prima di novembre sembra alquanto improbabile.