Paura in Venezuela: fulmine innesca incendio nella raffineria di Puerto La Cruz | VIDEO

Durante un forte temporale, un fulmine innescato un vasto incendio in Venezuela, che ha coinvolto in una vasca di trattamento delle acque della raffineria di Puerto La Cruz nello Stato di Anzoátegui: le fiamme stanno ancora divampando, ma i vigili del fuoco hanno assicurato che il rogo è ormai contenuto al 95%.

A confermarlo Carlos Pérez Ampueda, vice ministro per la Gestione dei Rischi e direttore della Protezione civile, secondo cui “il 95% dell’incendio è stato spento e ora i vigili del fuoco stanno lavorando per raffreddare la vasca colpita“.

Tarek El Aissami, Ministro del Petrolio, ha precisato che “durante il temporale un fulmine ha colpito una grande vasca per il trattamento delle acque della raffineria e, poiché in essa vi erano residui di idrocarburi, è scoppiato un incendio“. In Ministro ha sottolineato “si tratta di un incendio notevole“, ma che “finora” le strutture produttive non sono state interessate.