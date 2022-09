Videocollegamento tra Roberta Metsola e Samantha Cristoforetti: “la bandiera europea tornerà a casa con me”

MeteoWeb

Durante un videocollegamento, il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si è congratulata con l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che il 28 settembre diverrà la prima donna europea a rivestire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale.

Con alle spalle la bandiera dell’Unione Europea, durante un dialogo con Metsola e il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher, AstroSamantha ha parlato dell’importanza della presenza dell’Europa nello Spazio, della vita sulla Stazione Spaziale, dei progressi in campo tecnologico e scientifico possibili grazie ai progetti portati avanti nello Spazio, e della questione urgente dei detriti spaziali. “E’ un privilegio e un onore poter mostrare questa bandiera europea qui oggi,” ha affermato Cristoforetti. “Questa bandiera tornerà a casa con me, tra qualche settimana, quando la missione sarà finita, e sarebbe un onore se ci fosse l’opportunità di consegnarla a lei come presidente del Parlamento europeo“, ha sottolineato. “L’onore sarebbe mio, non vedo l’ora di conoscerti di persona quando tornerai,” ha replicato il presidente dell’Europarlamento.

“E’ una cosa veramente sorprendente essere qui nello Spazio e poter lavorare come membro dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Era il mio sogno sin da quando ero una bambina piccola poter un giorno volare nello Spazio“. “Ho avuto una prima missione due anni fa e nella seconda missione ho il privilegio per un breve periodo di servire come comandante della Stazione Spaziale, il che significa davvero fare del mio meglio per fare in modo che la straordinaria squadra che abbiamo qui in orbita lavori al meglio,” ha dichiarato l’astronauta italiana .Questo significa, ha aggiunto, “prendersi cura del benessere della squadra, assicurare una comunicazione regolare” con i team a terra, “e in situazioni normali o di emergenza assicurarsi di coordinare una risposta efficiente ed efficace per conto del nostro team qui in orbita. Ma soprattutto, lavorare bene insieme al team esteso che abbiamo in tutto il mondo, incluso il nostro centro di controllo Columbus a Monaco di Baviera in Europa“.

Metsola e Cristoforetti hanno parlato anche dell’importanza crescente che lo Spazio e le sue infrastrutture hanno per la società. “Siamo passati dalla percezione dello Spazio come qualcosa di separato da noi a qualcosa che pervade la nostra società, la nostra economia,” ha osservato AstroSamantha. “È importante che le istituzioni e i politici siano consapevoli delle potenzialità dello Spazio“.