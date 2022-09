Von der Leyen: “ok a tetto del prezzo del gas, forniture Russia scese al 9%, ormai marginali”

MeteoWeb

La Commissione europea propone “un obiettivo obbligatorio per la riduzione del consumo di elettricità nelle ore di punta“. Lo ha annunciato il presidente Ursula Von der Leyen in un punto stampa, sottolineando che l’esecutivo comunitario lavorerà “a stretto contatto con gli Stati membri per raggiungere questo obiettivo“. La proposta fa parte di “una serie di misure immediate che proteggeranno i consumatori e le imprese vulnerabili e li aiuteranno ad adattarsi“. “L’approvvigionamento energetico globale è scarso” e “ciò richiede una riduzione intelligente della domanda“, ha spiegato.

Il presidente della Commissione europea, facendo il punto della situazione sulla crisi energetica, ha detto che “siamo di fronte a una situazione straordinaria, perché la Russia è un fornitore inaffidabile e sta manipolando i nostri mercati energetici. La nostra unità e la nostra solidarietà garantiranno che prevarremo. Abbiamo aumentato la nostra preparazione e indebolito la presa della Russia sulla nostra fornitura di energia attraverso la riduzione della domanda, che ha consentito ai nostri depositi comuni di raggiungere l’82%. Attraverso la diversificazione abbiamo aumentato le consegne di Gnl o gasdotti da Stati Uniti, Norvegia, Algeria, Azerbaigian e altri. Ad esempio, la Norvegia sta fornendo più gas all’UE rispetto alla Russia. all’inizio della guerra, il gas russo da gasdotto era il 40% di tutto il gas importato in Europa. Oggi è solo il 9% delle nostre importazioni. E stiamo facendo enormi investimenti nelle energie rinnovabili autoctone attraverso RePowerEU“. E adesso, ha proseguito, “come quinta misura” tra quelle che l’Ue metterà in campo nel breve termine sull’emergenza energetica “proporremo un price cap al gas russo. L’obiettivo è molto chiaro, dobbiamo tagliare i proventi alla Russia che Putin usa per finanziare la sua atroce guerra in Ucraina“. Von der Leyen ha poi detto che è sul tavolo anche l’opzione di un tetto del prezzo del gas non solo russo, spiegando che se da un lato “va tutelata la concorrenza” dall’altro occorre “evitare che i prezzi siano troppo alti“.

“Le società di servizi energetici devono essere supportate per far fronte alla volatilità dei mercati. Attualmente viene loro richiesto di fornire importi inaspettatamente ingenti di fondi, il che minaccia la loro capacità di negoziare e la stabilità dei mercati futuri. In questo modo aiuteremo a facilitare il sostegno alla liquidità da parte degli Stati membri per le società energetiche. Aggiorneremo il nostro quadro temporaneo per consentire la rapida consegna delle garanzie statali” ha poi aggiunto Von der Leyen.

Non vale “più la pena” di ascoltare quello che dice il presidente russo Vladimir Putin sul fronte dell’energia poiché la Russia non fa altro che “ricattare l’Ue” e questo si vede dal fatto che a diversi Stati membri sono state completamente tagliate le forniture. Ora come ora dobbiamo solo proteggerci, rinforzare la nostra posizione“, ha detto Von der Leyen.