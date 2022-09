Wurstel Eurospin richiamati dal Ministero della Salute: “non consumare” | LOTTO

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Wurstel di pollo e tacchino e formaggio, marchio Tobias, venduto nei punti vendita Eurospin. Il lotto richiamato a scopo precauzionale e prodotto da Agricola Tre Valli, è il n°1810919, venduto in confezioni da 150 g, con data di scadenza indicata in 17.09.2022.

Il modulo di richiamo non specifica la causa del ritiro del prodotto, ma tra le avvertenze si legge: “Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso“.