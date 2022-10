Vernici e batterie: 1 milione di morti all’anno da avvelenamento da piombo

MeteoWeb

Dal 23 al 29 ottobre, è in programma la Settimana internazionale per la prevenzione dell‘avvelenamento da piombo. A questo proposito, l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ricorda che l’avvelenamento da piombo uccide un milione di persone ogni anno a causa degli effetti a lungo termine su reni, fegato, cuore e cervello. E i più colpiti sono i bambini molto piccoli.

Il piombo è un metallo tossico che si accumula nell’organismo degli animali e nell’ambiente, ma attraverso la catena alimentare arriva all’uomo. Si distribuisce nel cervello, fegato, reni e ossa, si deposita nei denti e nelle ossa. L’esposizione a lungo temine provoca insufficienza renale, ipertensione, malattie cardiache e ictus, danni cerebrali.

“Stimiamo – spiega Lesley Onyon, tossicologa del dipartimento Ambiente dell’Oms – che circa un milione di persone l’anno nel mondo muoiano per conseguenze da avvelenamento da piombo. Le categorie più a rischio sono bambini sotto i 5 anni, donne in gravidanza e in allattamento e persone esposte quotidianamente per lavoro a questa sostanza. L’esposizione è in genere a basso dosaggio e a lunga durata nel tempo“.

Oltre ad esser presente in acqua e cibo, “importanti fonti di contaminazione includono le attività di riciclaggio in particolare delle batterie incluse quelle per veicoli a motore, ma anche l’uso di vernici contenenti piombo, per questo quando si progetta di ristrutturare casa sarebbe meglio informarsi prima, per scegliere materiali che non ne contengono”. Ma è anche in oggetti di uso comune come “gioielli, cosmetici. Persino giocattoli, attenzione in particolare a quelli dal prezzo molto basso e verniciati con colori accesi, perché viene utilizzato nei pigmenti”.

L’esposizione al piombo è quindi prevenibile e la campagna dell’Oms si basa sul successo nella messa al bando dell’uso del piombo nella benzina. Tra gli altri obiettivi, promuovere leggi che limitano l’uso del piombo nelle vernici, in particolare quelle a cui i bambini sono esposti nelle scuole e parchi giochi, e per un riciclaggio sicuro dei rifiuti contenenti piombo, come batterie e computer.