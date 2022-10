Accadde Oggi: Colombo sbarca a Cuba e la chiama Juana

MeteoWeb

Il 27 ottobre 1492 Cristoforo Colombo sbarca per la prima volta a Cuba e la battezza Juana, in onore di Juan, Principe delle Asturie e figlio della regina Isabella di Castiglia. Erano passati pochi giorni dall’approdo di Colombo alle Bahamas. L’Ammiraglio genovese era convinto di essere arrivato nelle Indie, dall’altra parte del globo. Lui e i suoi uomini cercarono oro, argento e pietre preziose, da offrire ai sovrani di Spagna. Come oggi è noto, i conquistatori non troveranno mai ciò che cercavano.