Addio a Franco Gatti, componente dei ricchi e poveri. Aveva 80 anni

MeteoWeb

Si è spento poche ore, a 80 anni a Genova, Franco Gatti, storico componente del gruppo musicale Ricchi e Poveri. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. Ricordiamo inoltre che nel 2016, i Ricchi e Poveri, attraverso una nota, avevano comunicato l’uscita dal gruppo di Franco Gatti: “Continuiamo a percorrere la strada nella musica senza Franco Gatti che, in totale armonia con il resto del gruppo, ha deciso di fermarsi. Ringraziamo Franco per la professionalità e l’amicizia dimostrata in quasi cinquant’anni di vita artistica insieme. Noi restiamo sul palco perché questa è la nostra vita”, avevano scritto Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

Il 2020, la formazione originaria dei Ricchi e Poveri si è riunita al completo sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo.

L’addio di Franco Gatti ai Ricchi e Poveri era arrivato dopo un tragico lutto che lo aveva colpito: il 18 febbraio del 2013, Alessio Gatti, figlio 23enne di Franco Gatti, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Capolungo a Nervi, nel levante di Genova. Proprio per quella sera era in programma un’esibizione dei Ricchi e Poveri nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, in cui Franco Gatti sarebbe tornato a cantare sul palco del Teatro Ariston assieme a Angelo Sotgiu e Angela Brambati.

Ciao Franco e grazie per averci regalato un pezzo di storia della musica italiana