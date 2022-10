Affitti a Milano, una panoramica sul mercato immobiliare meneghino

MeteoWeb

Il mercato immobiliare milanese sa come mettere pressione a chi desidera investire. Si tratta infatti di uno dei più altalenanti in Italia, animato da molti alti e bassi. Basti pensare al fatto che nel giro di pochi anni, i prezzi degli affitti a Milano sono saliti di parecchio e continuano a salire senza sosta. Una buona notizia per chi possiede una casa di proprietà e ha intenzione di concederla in locazione.

Affitti: prezzi e panoramica del mercato immobiliare milanese

Chi cerca un appartamento in locazione a Milano deve prepararsi a spendere cifre superiori rispetto alle altre grandi metropoli della penisola. Naturalmente si tratta di una semplice indicazione statistica, che non tiene conto del fatto che, cercando con attenzione e magari spostandosi nell’hinterland o in periferia, è possibile trovare moltissime opportunità vantaggiose. Lo si può fare ad esempio cercando le case in affitto su Wikicasa, dove è possibile utilizzare vari filtri per personalizzare la ricerca.

È ormai risaputo che nell’ultimo anno il prezzo medio degli affitti nel complesso è aumentato in modo significativo, specialmente se si parla delle zone più gettonate e più importanti del capoluogo lombardo. Si tratta di una conseguenza naturale del contesto odierno e una delle ragioni è il cambiamento che si è verificato a seguito della pandemia. Il mercato degli affitti a studenti e lavoratori, infatti, ora è aumentato a livello di domanda.

Quali sono le case in affitto più ricercate a Milano?

Sono tantissimi i giovani lavoratori e gli studenti universitari che cercano casa ogni giorno sul territorio milanese. Questa fetta di popolazione sostanziale, che ricopre un ruolo importante all’interno del mercato degli affitti a Milano, ricerca un’abitazione al minor costo possibile al fine di poter sostenere tutte le spese a loro carico. Questo importante target di persone, infatti, ricerca abitazioni in locazione con il tempo di permanenza più basso sul mercato e che generalmente si rivelano essere anche le case di piccolo taglio, ben collegate con i mezzi pubblici, o comunque situate in prossimità delle principali università milanesi.

Sebbene la sempre più crescente presenza di questo target rappresenti un bene per il mercato immobiliare di case più piccole, ci mette in realtà anche di fronte a un limite per il mercato di case di medio, o grandi dimensioni sul territorio milanese. In sintesi, le case di grande metratura faticano più di altre nel trovare un affittuario, soprattutto se non si è disposti a trattare sul prezzo.

In conclusione, chi sta cercando una casa in affitto a Milano deve sapere che le opzioni non mancano, ma che bisogna considerare anche la tipologia di appartamento in locazione. In zone come i quartieri universitari può essere molto complesso trovare qualcosa a prezzi convenienti, ma basta spostarsi un po’ per reperire delle vere occasioni.