Aiea, ripristinata la linea elettrica alla centrale di Zaporizhzhia

Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Grossi ha annunciato su Twitter che la linea elettrica fuori sede saltata ieri presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ripristinata. “Il nostro team a Zaporizhzhya conferma che la linea elettrica persa ieri è stata ripristinata e la centrale è stata ricollegata alla rete: un sollievo temporaneo in una situazione ancora insostenibile. Ora è necessaria una zona di protezione. Mi recherò in Ucraina e vedrò Zelensky per stabilire la zona“.