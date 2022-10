Esemplare di Airone Guardabuoi maltrattato in Calabria: salvato dalla strada | FOTO

MeteoWeb

Un esemplare di Airone Guardabuoi, specie rigorosamente protetta, è stato recuperato presso la strada provinciale che collega Rosarno con S. Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria.

Una cittadina, che ha notato il pennuto in serie difficoltà nel volare, non ha esitato a prelevarlo per metterlo in sicurezza, avvertendo dell’accaduto le guardie ecozoofile ANPANAGEPA ed il comandante nazionale Aldo Infantino.

Il povero animale non potrà volare per diversi mesi ed emigrare a causa del taglio delle penne delle ali e della coda da parte di qualche balordo senza scrupoli. Le guardie ecozoofile hanno provveduto al ricovero dell’airone presso il Cras di Catanzaro.