Alcune persone sono davvero “magneti per zanzare”, è una questione di odore

Un nuovo studio rileva che alcune persone sono davvero “magneti per zanzare” e probabilmente ha a che fare con il loro odore. I ricercatori hanno scoperto che le persone che sono più attraenti per le zanzare producono sulla loro pelle molte sostanze chimiche legate all’odore. C’è poi una cattiva notizia per i “magneti per zanzare”: gli insetti rimangono fedeli ai loro preferiti nel tempo. I risultati sono stati pubblicati su Cell.

“Se hai alti livelli di questa roba sulla pelle, sarai tu al picnic a ricevere tutti i morsi,” ha affermato l’autrice dello studio Leslie Vosshall, neurobiologa alla Rockefeller University di New York. Ci sono molte leggende popolari su chi viene morso di più, ma molte affermazioni non sono supportate da prove evidenti, ha affermato Vosshall.

I ricercatori hanno messo a punto un esperimento che ha confrontato i profumi delle persone, ha spiegato l’autrice Maria Elena De Obaldia. Hanno chiesto a volontari di indossare calze di nylon intorno agli avambracci per prelevare gli odori della pelle. Le calze sono state inserite in trappole separate all’estremità di un lungo tubo, e poi sono state rilasciate dozzine di zanzare. “In pratica si dirigevano verso i soggetti più attraenti“, ha detto De Obaldia. “È diventato subito molto evidente“.

Gli scienziati hanno organizzato un “torneo” e si sono ritrovati con un divario sorprendente: il più grande “magnete per zanzare” era circa 100 volte più attraente per gli insetti rispetto all’ultimo classificato.

L’esperimento ha utilizzato la zanzara Aedes aegypti che diffonde malattie come febbre gialla, Zika e dengue. Vosshall ha affermato che si aspetterebbe risultati simili da altri tipi, ma avrebbe bisogno di ulteriori ricerche per avere conferma.

Testando le stesse persone per più anni, lo studio ha dimostrato che queste grandi differenze persistono, ha spiegato Matt DeGennaro, neurogenetista della Florida International University, che non è stato coinvolto nella ricerca. “I magneti per zanzare sembrano rimanere magneti per zanzare“, ha detto DeGennaro.

Tra i preferiti, i ricercatori hanno trovato un fattore comune: i “magneti per zanzare” avevano alti livelli di determinati acidi sulla loro pelle. Queste “molecole grasse” fanno parte del naturale strato idratante della pelle e le persone le producono in quantità diverse, ha detto Vosshall. I batteri sani che vivono sulla pelle mangiano questi acidi e producono parte del profilo degli odori della nostra pelle, ha proseguito. Non possiamo sbarazzarci di questi acidi senza danneggiare anche la salute della pelle, ha affermato Vosshall.

La ricerca, però, potrebbe aiutare a trovare nuovi metodi per respingere le zanzare, ha affermato Jeff Riffell, neurobiologo dell’Università di Washington che non è stato coinvolto nello studio. Potrebbero esserci modi per modificare i batteri della pelle e cambiare gli allettanti odori degli esseri umani, ha detto.

Lo studio ha anche indagato su questo punto: i ricercatori hanno condotto un esperimento con zanzare i cui geni sono stati modificati per danneggiare il loro senso dell’olfatto. Finivano per affollarsi comunque ancora sugli stessi “magneti per zanzare”. “Le zanzare sono resistenti“, ha detto Vosshall. “Hanno molti piani di riserva per poterci trovare e morderci“.