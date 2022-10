MeteoWeb

L’Allerta Meteo è arancione oggi in Sardegna, dove molte scuole sono chiuse: il fronte temporalesco è arrivato con una vera e propria tempesta di fulmini che dall’alba sta interessando l’estremità sud/occidentale della Regione. Sulla terraferma ha ancora piovuto poco, spiccano i 24mm di Chia e i 18mm di Portovesme, ma i fenomeni si intensificheranno nelle prossime ore.

E’ allarme per 48 ore di maltempo estremo in tutto il Centro/Sud, dapprima in Sardegna nella giornata odierna, ma poi domani – Giovedì 13 Ottobre – anche nel resto del meridione, e dopodomani – Venerdì 14 – ancora in Puglia, Calabria e Sicilia. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che evidenziano l’entità dei temporali, violentissimi, dapprima nelle aree tirreniche e poi anche al Sud.

La Sardegna tra stasera e domattina rischia una pesantissima alluvione nei suoi settori occidentali; poi il maltempo si sposterà al Sud ma non è ancora chiaro quali saranno le zone più colpite. Secondo alcuni modelli è alto il rischio di alluvioni e grandinate in Sicilia, Calabria e Puglia; ma altre ipotesi sono quelle più settentrionali di un minor coinvolgimento dell’estremo Sud e una concentrazione delle precipitazioni estreme su Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.

Soltanto con il monitoraggio in tempo reale potremo capire dove si dirigerà questo violento ciclone, che determinerà maltempo estremo fino a Venerdì (compreso) al Centro/Sud prima di una lunga pausa anticiclonica che durerà almeno dieci giorni e riporterà l’estate con temperature massime addirittura oltre i +30°C in gran parte d’Italia per tutta la prossima settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: