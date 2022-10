Allerta Meteo Liguria: codice giallo fino alle 15

MeteoWeb

Confermata la chiusura dell’allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria alle ore 15 di oggi. Nelle ultime ore, precisa Arpal in una nota, precipitazioni d’intensità generalmente tra debole e moderata hanno interessato e continuano a interessare in particolare il settore di centro Levante della regione con cumulata oraria massima di 23.8 millimetri a Ognio (Neirone, Genova). Dalla mezzanotte e fino alle 12.00 queste le cumulate massime che si sono registrate in particolare nell’entroterra del Levante genovese: 94.6 millimetri ad Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto), 74.4 a Cabanne (Rezzoaglio), 69.4 alla Diga di Giacopiane, 58.6 a Barbagelata (Lorsica), 53.6 a Cichero (San Colombano Certenoli), 53.0 a Bargagli e alla Diga del Brugneto.

Evidente anche il rinforzo della ventilazione meridionale con raffiche che hanno toccato 126.7 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova) e 124.2 al Lago di Giacopiane. Il mare, alla boa di Capo Mele, è molto mosso.

Da segnalare, inoltre, le temperature minime decisamente elevate. Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia Imperia Osservatorio Meteo Sismico 19.1, Genova Centro Funzionale 19.6, La Spezia 20.1, Savona Istituto Nautico 20.2 (questi ultimi valori sono addirittura da “notte tropicale”. La minima assoluta a 1845 metri di quota, Poggio Fearza (Imperia) con 7.9.

Nelle prossime ore non si esclude la possibilità di rovesci o temporali anche forti, con esaurimento dei fenomeni da metà giornata a Ponente mentre sul centro Levante potranno verificarsi, in forma isolata, fino a sera. Domenica il flusso meridionale che insiste sulla Liguria provocherà ancora piogge sul centro Levante; sempre sul centro Levante, lunedì, si prevedono precipitazioni più diffuse con rovesci anche moderati per via di una perturbazione che lambirà la regione.

Ecco il dettaglio della previsione contenuta nell’avviso meteorologico emesso questa mattina.

Oggi un passaggio perturbato mantiene condizioni di instabilità su tutta la regione dove segnaliamo un’elevata probabilità di rovesci o temporali forti. Piogge diffuse sul centro-Levante, dove le cumulate potranno raggiungere su C valori significativi. Dalle ore centrali i fenomeni si esauriranno a Ponente mentre sul centro-Levante (zone BCDE) saranno possibili fino a sera isolati episodi di forte intensità. Venti da Sud-Ovest fino a 60-70km/h su CE, 50-60km/h su B, anche rafficati e in calo dalle ore centrali.

Domani piogge sul centro-Levante anche a carattere di rovescio di intensità debole o moderata con quantitativi che puntualmente potranno raggiungere valori significativi. Mare molto mosso sulle coste di BC. Venti da Sud-Est moderati con locali rinforzi fino a 50-60km/h su BC la sera.

Dopodomani una perturbazione interessa le Alpi e lambisce la Liguria. Segnaliamo precipitazioni diffuse sul centro-Levante associate a rovesci al più moderati con quantitativi cumulati localmente significativi su B. Mare molto mosso sulle coste di BC.