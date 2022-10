MeteoWeb

Prosegue l’allerta meteo in Lombardia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione, infatti, segnala il proseguimento dell’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologicsegnala il proseguimento dell’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico. o.

L’allerta era iniziata nella serata di ieri, venerdì 21 ottobre. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.