La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta meteo per il rischio di forti temporali sull’isola. L’allerta di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali interessa le aree di allerta Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura. È valida fino alle 21 di oggi, lunedì 10 ottobre.

La Protezione Civile invita a non uscire di casa se non strettamente necessario.