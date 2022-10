Allerta Meteo Sardegna: domani codice arancione per piogge e temporali, anche forti

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato una nuova allerta meteo per piogge e temporali per la giornata di domani, mercoledì 12 ottobre.

“Dalle ore 8 di domani, mercoledì 12 ottobre 2022, e per tutta la giornata, la Sardegna sarà interessata da precipitazioni a prevalente carattere convettivo, isolate nel settentrione e sparse altrove, con i temporali che potranno anche raggiungere forte intensità, cioè cumulare più di 30mm in un’ora. I temporali saranno accompagnati da intense raffiche di vento e, talvolta, grandine. Nel corso dell’evento la cumulata complessiva potrà essere puntualmente elevata”, si legge nel bollettino.

La Protezione Civile regionale ha dunque diramato un’allerta meteo codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Gallura e Logudoro.