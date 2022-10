Maltempo: allerta meteo estesa fino a domani in Sardegna

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha esteso l‘allerta meteo sull’isola fino a domani, giovedì 13 ottobre. Il nuovo avviso prevede un’allerta codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro. L’avviso è esteso fino alle 12 di domani.

In presenza di fenomeni temporaleschi, si legge, “è consigliabile restare nelle proprie abitazioni. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori”. Occorre poi “limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza e mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. È fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e fiumi, e di attraversare sottopassi”.