Allerta Meteo Sicilia: piogge e temporali domani sull’isola

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per domani, giovedì 13 ottobre, su tutta la Sicilia per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Dalle prime ore di domani, segnala la Protezione Civile regionale, e per le successive 18-24 ore, “si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

In particolare, sono previste precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati localmente moderati”. Previsti anche venti “localmente e temporaneamente forti dai quadranti meridionali sui versanti ionici; tendenti a localmente forti occidentali sulla Sicilia occidentale”.