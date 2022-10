Allerta Meteo Sicilia: scuole chiuse a Licata

MeteoWeb

Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, ha disposto la chiusura immediata di tutte le scuole di ogni ordine e grado per avverse condizioni meteo previste nella tarda mattinata di oggi, 13 ottobre 2022, per il territorio agrigentino.

La disposizione si è resa necessaria per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico di livello giallo per piogge sparse e diffuse anche a carattere di rovescio o temporali di forte intensità comunicato dal Dipartimento regionale della Protezione civile.

Il Primo cittadino invita alla massima cautela soprattutto in caso di spostamenti e di transito in luoghi a rischio esondazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: