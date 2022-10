Allerta smog in tutta l’Emilia-Romagna fino al 31 ottobre

MeteoWeb

L’Arpae ha comunicato l’entrata in vigore delle misure anti-smog valide per tutta l’Emilia-Romagna: il provvedimento è stato prorogato per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e da domani, sabato 29 ottobre, entreranno in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria anche nei comuni delle province di Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 4) nei comuni Pair e gli altri provvedimenti emergenziali, da domani saranno attivi in tutta la regione e rimarranno tali fino a lunedì 31 ottobre incluso.