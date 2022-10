Vietnam, storica alluvione paralizza Da Nang: un morto e gravi danni | FOTO

MeteoWeb

A causa della tempesta Sonca, la 5ª a raggiungere l’area quest’anno, Da Nang ha subito una storica inondazione che ha causato gravi danni: lo hanno reso noto le autorità locali.

A partire dalle 5 del mattino del 15 ottobre ora locale, si sono verificate gravi inondazioni in tutti i distretti, che hanno allagato strade e case, costringendo la gente del posto fuggire dalle proprie abitazioni.

L’inondazione ha provocato una vittima, mentre un residente nel quartiere di Hoa An, nel distretto di Cam Le, che è stato spazzato via dalla furia dell’acqua, è stato tratto in salvo.

Le inondazioni hanno distrutto circa 7,5 ettari di colture, mentre sono state danneggiate 2.524 centrali elettriche, colpendo circa 206.000 utenze.

Si prevede che piogge torrenziali con precipitazioni di 80-150 mm e persino 220 mm continueranno a Da Nang nelle prossime ore, innalzando il livello dell’acqua dei fiumi, e determinando un alto rischio di alluvioni lampo e frane.