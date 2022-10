Alluvione lampo in India: almeno 20 morti durante le celebrazioni per la dea Kali

MeteoWeb

Almeno 20 persone sono morte ieri in India durante le celebrazioni di Dussehra, l’ultimo dei 6 giorni di festività in onore della dea Durga, nota anche come Kali. Undici morti sono stati confermati in West Bengala, 5 in Rajasthan, 2 in Karnataka, e 3 in Uttar Pradesh.

L’incidente più grave è avvenuto in West Bengala: quando le statue che rappresentano la dea sono state immerse nel fiume Mal, come da tradizione, è arrivata una piena, innescata dalle forti piogge nel Sikkim. L’acqua ha travolto centinaia di persone sulle rive.

“Non era stata lanciata nessuna allerta di un fenomeno simile,” hanno affermato membri della Polizia distrettuale.