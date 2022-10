Alluvione Marche: attivisti lanciano fango contro la sede della Regione, 5 denunce

MeteoWeb

Avevano lanciato fango proveniente dalle zone colpite dall’alluvione del 15 settembre contro la sede della Regione Marche, ad Ancona: 5 persone, residenti nella regione, state denunciate dalla Digos. Il fatto è avvenuto in occasione della manifestazione indetta da Fridays For Future per lo sciopero globale per il clima, lo scorso 23 settembre. I 5 sono considerati responsabili in concorso tra loro di imbrattamento e lancio di cose pericolose.

I partecipanti alla manifestazione, circa 250, si erano radunati davanti alla sede della Regione, in via Gentile da Fabriano. Il corteo ha subito un ritardo nel percorso quando un numero ristretto di persone ha deviato dall’itinerario programmato, dirigendosi verso l’ingresso principale di Palazzo Raffaello, portando sacchi neri pieni di fango con l’intento di svuotarli all’interno.

Le forze di polizia presenti hanno impedito l’ingresso nell’edificio, e a quel punto è cominciato il lancio di fango, terminato con l’imbrattamento delle scale e del muro d’ingresso, con scritte offensive. Le indagini, corroborate da testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di accertare le singole responsabilità in capo ai 5 autori delle condotte illecite. Le loro posizioni sono ora al vaglio anche della Divisione Anticrimine.