Alluvione Marche: 32° giorno di ricerche di Brunella Chiù

Non si fermano nelle Marche le ricerche di Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), l’unica persona ancora dispersa dopo l’alluvione del 15 settembre scorso che ha provocato 12 morti, pesanti danni e sfollati tra le province di Ancona, nelle aree di Senigallia e del suo hinterland, e Pesaro, in particolare a Cantiano, Cagli, Pergola, Serra Sant’Abbondio e Frontone.

Oggi è il 32° giorno di attività dei soccorritori coordinati dall’Unità comando locale dei vigili del fuoco situata a Pianello di Ostra. Le ricerche si svolgono a terra e nei fiumi Misa e Nevola, tra Barbara e Senigallia.

La donna era stata trascinata via dal Nevola mentre con i figli stava tentando di lasciare casa in zona Coste di Barbara. L’auto di Brunella, una Bmw Serie 1 bianca, è stata rinvenuta dai sub e ripescata dal Nevola, nella zona di Corinaldo, a diversi giorni di distanza.