Alluvione Marche: le ricerche di Brunella Chiù proseguono per il 28° giorno

Proseguono per il 28° giorno, nel Senigalliese (Ancona), le ricerche dell’ultima persona dispersa, Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), dopo la disastrosa alluvione che ha causato anche 12 morti. Vigili del fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione civile, Soccorso alpino e cinofili stanno continuando a scandagliare, a terra e sui fiumi Misa e Nevola, zone già battute.

La donna era stata trascinata dalla furia delle acque del Nevola la sera del 15 settembre mentre tentava di mettersi in salvo insieme al figlio Simone Bartolucci, 23 anni, e alla figlia Noemi Bartolucci, 17 anni. Al momento non è stata stabilito ancora un termine per la fine delle ricerche. Solo alcuni mezzi sono tornati ai rispettivi comandi.