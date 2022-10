Alluvione Marche: stato di emergenza esteso al Maceratese

MeteoWeb

Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha esteso lo stato di emergenza per l’alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre scorso anche al Maceratese e zone limitrofe a quelle della provincia di Ancona colpite dall’evento. Sono stati stanziati ulteriori 1,1 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali, per far fronte ai primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

La richiesta era stata inoltrata alla protezione civile nazionale dal presidente Francesco Acquaroli, commissario per l’alluvione, lo scorso 20 settembre.