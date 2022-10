Alluvioni lampo flagellano l’Australia, sommerse centinaia di case nel Sud/Est | FOTO

MeteoWeb

Alluvioni lampo hanno sommerso centinaia di case nell’Australia sudorientale e migliaia di persone sono state invitate a lasciare le proprie case per mettersi al riparo dalla furia dell’acqua che ha minaccia ben tre Stati. La violenta ondata di maltempo ha colpito in particolare lo Stato di Victoria, il secondo più popoloso del Paese, dove le acque hanno costretto l’evacuazione del sobborgo di Maribyrnong, a Melbourne. Le auto in strada sono state sommerse, mentre alcuni residenti bloccati sono stati salvati con dei gommoni.

Le autorità hanno confermato che circa 500 case nel Victoria sono state “inondate“, mentre altre 500 proprietà sono state circondate dalle acque e tagliate fuori dai servizi di emergenza.

Il premier del Victoria Daniel Andrews ha affermato che la maggior parte dello Stato è flagellata da “evento piovoso molto, molto significativo e si verifica, ovviamente, con il terreno completamente fradicio“. “La vera sfida ora è che abbiamo un altro evento di pioggia la prossima settimana e il servizio meteorologico prevede più pioggia per il prossimo periodo di 6-8 settimane e non ci vorrà molta acqua in più per ulteriori eventi di alluvione,” ha aggiunto Andrews.