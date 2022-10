Attacchi a Kiev, l’ambasciata USA invita gli americani a lasciare l’Ucraina

MeteoWeb

“La Russia ha lanciato attacchi contro le infrastrutture civili dell’Ucraina e le strutture governative a Kiev e altrove. I continui attacchi della Russia in Ucraina rappresentano una minaccia diretta per i civili e le infrastrutture civili“: è quanto ha affermato l’ambasciata statunitense a Kiev in una nota, invitando i propri cittadini a visitare il sito della gestione delle crisi del Dipartimento di Stato.

“L’ambasciata degli Stati Uniti esorta i cittadini statunitensi a rifugiarsi sul posto e a lasciare l’Ucraina ora, utilizzando le opzioni di trasporto via terra disponibili privatamente qualora questo sia possibile in condizioni di sicurezza,” è stato sottolineato.

L’Ucraina stamani è stata colpita da attacchi provenienti dalla Russia su tutte le principali città del Paese. I bombardamenti si stanno verificando su Leopoli, Ternopil, Kiev, Kharkov, Sumy, Dnipro, Zhytomyr, Poltava, Khmelnytsky, Vinnytsa e in altre città, dove si registra una vera e propria strage di civili. Nella sola Kiev il primo bilancio è di almeno 30 morti. Situazione critica anche a Leopoli, dove le bombe hanno colpito la centrale termoelettrica urbana.