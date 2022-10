Ambasciatore russo convocato alla Farnesina per le esplosioni al Nord Stream

MeteoWeb

Il Ministero degli Esteri italiano ha precisato che l’ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina per chiarire, tra le altre cose, la situazione con le esplosioni al Nord Stream. “L’argomento all’ordine del giorno in questo momento è chiarire la situazione dei sabotaggi” del Nord Stream. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, parlando a Mezz’ora in + della convocazione dell’ambasciatore russo Sergey Razov alla Farnesina.

“Si partirà sicuramente dal sabotaggio del Nord Stream, si farà un punto sulla guerra. Si sta parlando di un’escalation antistorica“, ha aggiunto riferendosi alle minacce atomiche, quindi “ben venga qualsiasi tentativo diplomatico costruttivo“. “Speriamo che prevalga il buon senso“, ha concluso.

Anche Berlino convoca l’ambasciatore russo

L’ambasciatore russo in Germania Sergey Nechayev è stato convocato presso il Ministero degli Esteri tedesco in seguito all’annessione alla Federazione di quattro regioni ucraine. Lo riferisce l’agenzia di stampa tedesca Dpa.