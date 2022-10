Ammarata la navetta Crew Dragon: completato il rientro di Samantha Cristoforetti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Samantha Cristoforetti è tornata sulla Terra. La navetta Crew Dragon Freedom di SpaceX è ammarata nell’Oceano Atlantico, con a bordo altri 3 astronauti. Dopo sei mesi trascorsi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è così rientrato l’equipaggio Crew 4, del quale fanno parte Samantha Cristoforetti, dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e gli americani della NASA Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins.

La Crew Dragon Freedom, rallentata da quattro paracadute, è ammarata senza problemi al largo di Jacksonville, in Florida, alle 22:55 (ora italiana), come previsto (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articoo). La navetta di SpaceX si era sganciata quasi sette ore prima dal Nodo 2 (Zenith) della ISS. Il buon esito dell’ammaraggio è stato salutato con un caloroso applauso al quartier generale della NASA.

Adesso la Crew Dragon dovrà essere prelevata dalla nave specializzata per il recupero e in seguito gli astronauti saranno aiutati a lasciare la capsula.

La missione Minerva di Samantha Cristoforetti

AstroSamantha, sulla ISS dal 27 aprile scorso con la missione Minerva, è giunta così al termine della sua seconda esperienza sull’avamposto spaziale, dopo la missione Futura dell’ASI nel 2014. In questa missione, Samantha Cristoforetti è diventata la prima astronauta donna italiana ed europea al comando della ISS, incarico assunto il 28 settembre. AstroSamantha è la prima astronauta italiana ad aver sperimentato questa tipologia di rientro.

Nell’ambito della sua missione Minerva, Cristoforetti ha sostenuto numerosi esperimenti europei e molti altri esperimenti internazionali in ambiente di microgravità. Ora volerà direttamente a Colonia, in Germania, dove sarà monitorata dal team di medicina spaziale dell’ESA mentre si riadatterà alla gravità terrestre presso il Centro Europeo Addestramento Astronauti (EAC) dell’ESA e la struttura “Envihab” del Centro aerospaziale tedesco (DLR).

Attualmente l’arrivo di Samantha a Colonia è previsto alle 16:00 del 15 ottobre.

Il 18 ottobre 2022 dalle 10:45 alle 11:45, Cristoforetti terrà una conferenza stampa per parlare della sua seconda missione nello spazio. Sarà la prima conferenza stampa dell’astronauta italiana in Europa dopo quasi sei mesi di permanenza e di lavoro a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e si terrà presso il Centro Europeo Addestramento Astronauti (EAC) dell’ESA a Colonia, in Germania.