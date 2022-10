Antico amuleto ritrovato in Svezia: è un piccolo martello di Thor

MeteoWeb

Un amuleto unico a forma di martello di Thor della mitologia norrena è stato portato alla luce a Ysby, in Svezia. Lo rivela un rapporto pubblicato su Ancient Origins.

L’amuleto è descritto dagli archeologi come “unico nel suo genere“, si legge nel rapporto. Il martello su cui si basa l’amuleto si chiama “Mjölnir” nella mitologia norrena. L’arma è stata usata da Thor per difendere la sua casa, Asgard, dai giganti.

Nel sito nel sud del paese sono state scoperte anche monete risalenti al periodo dell’antica Roma. Nel paese sono state rinvenute inoltre altre monete che risalgono alla prima età del ferro.

In che modo l’amuleto assomiglia al martello di Thor?

L’amuleto risale alla fine del X secolo. E’ piccola, con una lunghezza di soli tre centimetri. Secondo gli archeologi, si può anche vedere un foro attraverso la parte superiore del martello per contenere una corda in modo che possa essere indossato come una collana.

A causa del suo status di arma di uno dei più potenti dei nordici, Mjolnir era associato a poteri protettivi durante l’era vichinga. Thor e Mjolnir sono diventati noti oggi grazia ai fumetti Marvel. L’ultimo film uscito nel Marvel Cinematic Universe (MCU), Thor: Love and Thunder, vede l’attrice israeliana Natalie Portman usare l’arma nordica nei panni del Mighty Thor.