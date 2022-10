Gli anelli degli alberi rivelano eventi “inimmaginabili”: SOS per le infrastrutture globali

MeteoWeb

Che cos’è un “Evento Miyake?” È una domanda importante perché se si verificasse oggi l’effetto sull’infrastruttura globale sarebbe “inimmaginabile“, secondo gli autori di una nuova ricerca. Peggio ancora, c’è una probabilità dell’1% che possa accadere nel prossimo decennio, distruggendo la tecnologia, inclusi satelliti, cavi internet, linee elettriche a lunga distanza e trasformatori, hanno spiegato gli autori.

Il nuovo studio è stato pubblicato su Proceedings of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences.

Cos’è un Evento Miyake

Un “Evento Miyake” si riferisce a qualcosa che arriva alla Terra dal Sole e sappiamo quanto spesso si verificano perché lasciano un’impronta negli anelli degli alberi: poiché è possibile contarli per identificarne l’età, è anche possibile rilevare eventi cosmici storici che risalgono a migliaia di anni fa.

Un “Evento Miyake” si ha nello specifico quando gli anelli degli alberi rivelano un livello di un isotopo chiamato carbonio-14 circa 20 volte più alto del normale.

Enormi esplosioni con conseguenze devastanti

“Enormi esplosioni di radiazioni cosmiche, note come Miyake Events, si sono verificate circa una volta ogni mille anni, ma non è chiaro cosa le causi,” ha affermato il leader del team di ricerca, Benjamin Pope, della School of Mathematics and Physics della University of Queensland. “L’effetto sull’infrastruttura globale sarebbe inimmaginabile“.

Pope ha guidato un team che ha sviluppato un software per analizzare ogni dato disponibile sugli anelli di alberi millenari. “Quando le radiazioni colpiscono l’atmosfera, producono carbonio radioattivo-14, che filtra attraverso l’aria, gli oceani, le piante e gli animali e produce una traccia annuale di radiazioni negli anelli degli alberi,” ha affermato il primo autore Qingyuan Zhang, studente universitario di matematica che ha sviluppato il software.

I ricercatori hanno quindi creato un modello del ciclo globale del carbonio per ricostruire il processo in un periodo di 10mila anni per studiare la scala e la natura di questi “eventi Miyake”.

La causa e la previsione degli eventi Miyake

Si sospettava che tali eventi potessero essere causati da brillamenti solari, che proiettano un’ondata di particelle cariche nello Spazio. Sappiamo che il Sole ha un ciclo di macchie solari di circa 11 anni durante il quale oscilla tra un “massimo solare” (indicato da molte macchie solari sulla sua superficie e durante il quale le eruzioni solari sono più comuni) e un “minimo solare“. Il massimo solare è previsto per la fine del 2024.

Tuttavia, questi “Miyake Events” potrebbero essere più minacciosi e inquietanti. “Abbiamo dimostrato che non sono correlati all’attività delle macchie solari e alcuni in realtà durano uno o due anni,” ha affermato Pope. Quindi, “anziché una singola esplosione o un bagliore istantaneo, tali eventi possono essere il risultato di una tempesta o di un’esplosione più prolungata“.

Ciò è inquietante, ha affermato Pope. “Sulla base dei dati disponibili, c’è circa l’1% di possibilità di vederne un altro entro il prossimo decennio, ma non sappiamo come prevederlo o quali danni potrebbe causare“.